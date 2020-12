Ex Ilva: Emiliano, accordo governo non ci tutela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutta la maggioranza di governo della Regione Puglia da me consultata oggi pomeriggio in apposita conferenza dei capigruppo, alla quale hanno partecipato Pd, Con Emiliano, Popolari con Emiliano, cui si è aggiunta la capogruppo del M5s, in coerenza con le linee linee programmatiche di recente approvate dal Consiglio regionale della Puglia, esprime il proprio netto dissenso sul contenuto dell'accordo ArcelorMittal, Invitalia, Governo italiano avente ad oggetto il gruppo Ilva". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a seguito delle notizie di stampa sulla avvenuta firma dell'accordo tra Governo italiano, Invitalia e Arcelor Mittal. "Un accordo che non tutela la salute dei tarantini e il nostro ambiente - prosegue - Abbiamo oggi appreso solo dalla stampa che lo Stato italiano è diventato nuovamente socio, questa volta al 50 per cento, di una delle più importanti acciaierie europee avente sede a Taranto, dalla cui proprietà al 100 per cento era uscito nel 1995. L'Accordo tra Invitalia e Mittal non è noto e le informazioni a nostra disposizione sono scarne e frammentarie. Appare, tuttavia, evidente che l'accordo è avvenuto nel solco di un piano industriale che, confermando o addirittura rilanciando la tecnologia tradizionale che ha caratterizzato la fabbrica di Taranto dalla sua costituzione ad oggi, appare anacronistico e assolutamente fuori dal perimetro di decarbonizzazione che è stato per anni oggetto di discussione ed approfondimento. La sola idea che il raggiungimento di una produzione industriale vicina alle 6 milioni di tonnellate di acciaio, passi attraverso la ricostruzione degli altiforni, ed in particolare di Afo 5, genera sgomento". (segue) (Ren)