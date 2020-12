Scuola: Filt e Flc Cgil, inaccettabile escludere sindacati da tavoli con prefetti su trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur valutando "positivamente" l'individuazione di un collegamento territoriale tra il sistema scolastico e il sistema dei trasporti, "riteniamo inaccettabile che le organizzazioni sindacali siano escluse dalle sedi di coordinamento, presiedute dai prefetti, per realizzare il raccordo tra gli orari delle attività didattiche e quelli del trasporto pubblico, urbano ed extraurbano a cui sono chiamati a partecipare tutti i livelli istituzionali, dal sindaco della città metropolitana o presidente della provincia ai rappresentanti dei trasporti, dai dirigenti degli ambiti territoriali ai rappresentanti del ministero dei Trasporti". E' quanto affermano in modo unitario Filt Cgil e Flc Cgil, in vista della ripresa dal 7 gennaio 2021 del 75 per cento delle attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado in presenza. "A nostro avviso, oltre ai tavoli di coordinamento provinciali - sottolineano le due organizzazioni sindacali - è necessario attivare una cabina di regia regionale, visto che la competenza in materia di programmazione del trasporto pubblico è delle Regioni, con la presenza delle parti sociali che faccia sintesi delle misure a livello regionale garantendo misure nazionali sinergiche, precise e univoche. Solo a queste condizioni - affermano infine Filt e Flc Cgil - si possono garantire omogeneità di efficacia e successo nella riapertura delle scuole dal 7 gennaio su tutto il territorio nazionale, evitando il riproporsi di modalità di riapertura delle istituzioni scolastiche differenziate regionalmente e di soppressione di servizi di trasporto che, oltre a determinare per i lavoratori dei trasporti l'esposizione al rischio aggressioni, metterebbero ancora una volta a rischio il principio di uguaglianza nell'esercizio del diritto costituzionale allo studio e del diritto alla mobilità delle persone". (Com)