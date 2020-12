Commercio: Fiepet-Confesercenti, Regione Lazio riapre megastore ma lascia chiusi ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio, a fronte di un valore Rt sotto 1 - precisamente a 0,67 - e vedendosi confermata la zona gialla, annuncia che da domani riaprirà i megastore su tutto il territorio. A questo punto non capiamo per quale ragione le imprese di ristorazione debbano rimanere chiuse". E' quanto dichiara in una nota Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. "Francamente, pretendiamo lo stesso trattamento che la Regione ha riservato alle altre attività commerciali, o forse dovremmo pensare che abbia prevalso la logica che vuole due pesi due misure? Il presidente Zingaretti riapra i ristoranti nella Capitale, luoghi riconosciuti come sicuri rispetto ad altre location - come scritto più volte anche dalla stampa - e regolamentati dai provvedimenti governativi - aggiunge Pica -. Come Fiepet-Confesercenti chiediamo al Governo e alla Regione Lazio un incontro per affrontare questo nodo e dare la possibilità a tutte le Pmi romane e laziali del circuito ristorativo di riaprire e lavorare in massima sicurezza", conclude Pica.(Com)