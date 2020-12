Turismo: Pd Lazio, bene nascita tavolo coordinamento, passo importante per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il turismo è da sempre considerato il volano per molteplici comparti economici e non può prescindere da adeguati investimenti, che il settore pubblico può e deve incentivare. L'istituzione del tavolo permanente di coordinamento sulle azioni a servizio del sistema turistico del Lazio, istituito dalla giunta regionale, rappresenta il primo passo di un difficile cammino, che deve rappresentare il trait d'union tra Regione/enti locali e imprese appartenenti al mondo produttivo". Lo dichiarano in una nota Augusto Gregori e Luca Bedoni, rispettivamente membro della segreteria e responsabile industria commercio artigianato e turismo, e coordinatore del forum turismo del Partito democratico del Lazio. "Le sinergie dell'offerta turistica possono infatti permettere la creazione di un'economia circolare del turismo, sostenendo al contempo le bellezze del territorio e il lavoro di chi ogni giorno le promuove imprenditorialmente, incentivando il comparto a rialzarsi dal grave stato di crisi, dovuto alla pandemia in corso - aggiungono -. Questa convergenza operativa potrà rappresentare il punto di svolta per una ripresa solida nel 2021, dove ascolto e confronto dovranno essere i pilastri della ricostruzione turistica del Lazio", conclude. (Com)