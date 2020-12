Serve un nuovo paradigma per l'Africa: intervista alla viceministra Del Re

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinnovato partenariato con l’Africa, “nostro naturale prolungamento nel globo”, l’impegno italiano nel Corno d’Africa e nel Sahel, l’emergenza umanitaria nel Tigrè (Etiopia), ma anche la presidenza italiana del G20 e le iniziative messe in atto dall’Italia di fronte alla pandemia di Covid-19, in particolare a favore dei Paesi in via di sviluppo. È un’intervista a tutto campo quella che la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha concesso ad “Agenzia Nova”. Di ritorno da una visita di due giorni in Somalia, la terza dall’inizio della sua esperienza in Farnesina, la viceministra ha tracciato un bilancio della missione, per poi allargare lo sguardo ai principali dossier che interessano il continente africano e ai prossimi appuntamenti che attendono il nostro Paese in ambito internazionale. Il tutto partendo da una convinzione: l’Africa è sempre di più in cima all’agenda dell'Italia e dell’Unione europea. Nella consapevolezza, però, che occorre fare di più in termini di capacità di investimento. Per questo, ha sottolineato, è necessario innanzitutto adottare una diversa “narrativa” sull’Africa. “Avere un'immagine diversa dell’Africa sarebbe importante. Mai come ora sento parlare di Africa. Per l’Ue è la protagonista in questo momento di tantissime riflessioni per il futuro, non soltanto per i nostri interessi ma anche nell’ambito di una visione molto più ampia: si è compiuta una vera rivoluzione culturale, ad esempio, non parlando più di Paesi beneficiari ma di Paesi partner”, ha detto la viceministra, secondo cui però restano ancora dei tasselli mancanti come, ad esempio, la necessità di “coinvolgere maggiormente i leader africani nei nostri processi decisionali”.In questo senso, un ruolo importante può e deve essere giocato dalle diaspore. “Io mi batto per il loro riconoscimento come ponte tra Paesi di origine e di residenza, per far sì che questa qualità possa essere sfruttata diventando uno strumento per l’Italia al fine di creare opportunità di impiego e di impresa. Alcune diaspore, penso ad esempio a quella burkinabè, hanno già iniziato a portare imprenditori qui in Italia. Tra qualche giorno, inoltre, verrà presentato il Piano Africa dal ministero degli Esteri, questo dimostra come all’Africa si dedica un capitolo speciale. Io penso sempre che dall’Unione europea fino al Sudafrica ci sia un unico corridoio che ci lega, e l’Ue lo ha capito”, ha aggiunto. “L’Africa è il nostro naturale prolungamento nel globo, quello che manca ancora è la capacità di investimento: ci sono grandissime imprese (penso ad Eni, Enel Green Power) ma non abbiamo ancora la percezione dell’Africa come opportunità di sviluppo vero soprattutto per il mondo degli affari, di qui la necessità di rafforzare il partenariato tra privato e cooperazione allo sviluppo. Il nostro Paese partner più importante è il Sudafrica ma questo non basta, serve di più: la cosa fondamentale è cambiare la narrativa e pensare all’Africa non più come al continente del futuro, ma del presente”, ha aggiunto la viceministra.Parlando delle singole aree d’interesse per l’Italia, una di queste è sicuramente il Corno d’Africa, in particolare la Somalia, dove la viceministra ha appena concluso una visita ufficiale. “L’impegno italiano in Somalia è multidimensionale, siamo capaci di intervenire su tutti i fronti. Il nostro obiettivo è di arrivare a una ricostruzione del Paese che porti a un vero progresso e alla sua affermazione sul piano internazionale”, ha affermato la viceministra, che nel corso della sua missione ha avuto dei colloqui, tra gli altri, con il primo ministro somalo Mohamed Hussein Roble e con il ministro degli Esteri, Ahmed Isse Ahwad, con il quale ha firmato l'Accordo bilaterale quadro di cooperazione allo sviluppo. A Mogadiscio ha inoltre partecipato alla Conferenza dei donatori per la ricostruzione dell’Università nazionale somala (Uns), che la Cooperazione italiana sostiene sin dalla sua fondazione. “La Conferenza dei donatori è servita per aiutare il processo di riaffermazione e ricostruzione dell’università nazionale somala, fondata nel 1969 con il nostro sostegno ma interrotta negli anni ‘90 per via del conflitto e riaperta nel 2014. Ora c’è bisogno di aiutare ancora di più, e la raccolti fondi servirà per ristrutturare il campus e per far sì che sia più efficiente. Si tratta di un’università non confessionale, pubblica e che accoglie al 50 per cento donne (se non di più): è un esempio molto importante di modello di istruzione che noi condividiamo”, ha detto Del Re, sottolineando l’intenzione da parte italiana di coinvolgere maggiormente il settore privato e di creare possibilità di sviluppo “per consentire agli studenti di essere formati da noi per poi tornare in patria”. L’Italia, ha inoltre aggiunto la viceministra, ha firmato un accordo con l’Università nazionale somala per il ripristino della lingua italiana come corso obbligatorio all’interno del suo sistema di istruzione.Quanto allo svolgimento delle elezioni generali, il cui processo avrebbe dovuto iniziare l'1 dicembre ma che in seguito sono state rinviate a causa di divergenze sulla composizione del comitato elettorale, Del Re ha dichiarato: “Noi cerchiamo di accompagnare il più possibile il processo elettorale somalo. Lo svolgimento delle elezioni è stato uno degli argomenti trattati nei miei incontri da cui siamo venuti a conoscenza dell’intenzione del governo attuale di procedere sulla via indicata dalle precedenti consultazioni che hanno portato alla negazione del processo ‘One man, one vote’ (una persona, un voto). Ciò può sembrare in qualche modo una battuta d’arresto, ma in realtà si sta trasformando in un dialogo politico diverso, tanto che lo stesso ministro degli Esteri e lo stesso primo ministro sono impegnati in consultazioni con gli Stati federati per fare in modo che si abbia un processo elettorale soddisfacente per tutti, però sul piano federale”, ha osservato la viceministra. Uno degli elementi più importanti ribaditi in occasione della visita è stato, poi, quello del rapporto con le istituzioni finanziarie internazionali. “Noi abbiamo contribuito molto a questo processo tramite, ad esempio, un prestito ponte che si è rivelato una operazione importantissima oltre che un aiuto straordinario per il Paese”, ha detto Del Re.Un altro Paese dell’area che in queste settimane è al centro delle preoccupazioni internazionali è l’Etiopia, dove la crisi scoppiata nel Tigrè è già deflagrata in un’emergenza umanitaria e rischia ora di trasformarsi in un conflitto regionale. “L’Italia è un partner di lunga data dell’Etiopia e, come tale, auspica l’apertura di un dialogo vero per impedire che la crisi del Tigrè sfoci in un conflitto regionale. I legami tra Etiopia e Italia sono fortissimi e profondi, abbiamo una comunità italiana molto importante nel Paese e inoltre siamo co-leader dell’Igad Partners Forum, quindi siamo particolarmente partecipi di quanto accade nel Paese. Abbiamo mantenuto una comunicazione costante con Addis Abeba, io stessa due giorni fa ho parlato a lungo con la ministra della Pace etiope, Muferiat Kamil, perché l’elemento che in questo momento sta emergendo più fortemente è la necessità che vengano predisposti dei corridoi umanitari per consentire l’accesso agli aiuti”, ha detto Del Re. “C’è già stata una emorragia di rifugiati verso il Sudan (dai 25 iniziali siamo già a circa 100 mila), io stessa tramite la Cooperazione allo sviluppo ho immediatamente predisposto un aiuto per il Sudan dopo aver parlato con il ministro degli Esteri sudanese per sostenere la risposta all’emergenza. L’accesso deve essere garantito, così come bisogna permettere alla Croce rossa e all’Unhcr di muoversi sul terreno e portare gli aiuti”, ha proseguito la viceministra.Per quanto riguarda la dimensione regionale, “siamo preoccupati per una serie di motivi: la pressione dei rifugiati sul Sudan e il ruolo dell'Eritrea, anche per via delle vicende degli ultimi anni”. L’Italia, da parte sua, “è in linea con le preoccupazioni dell’Ue, siamo sempre molto fermi nelle nostre posizioni ma siamo anche vicini al popolo etiope, quindi chiaramente auspichiamo un dialogo e una vera soluzione positiva”. Quella nel Tigrè, ha poi affermato Del Re, “è una situazione che il primo ministro Abiy Ahmed descrive come una questione assolutamente interna, e penso che questa insistenza sul volerla considerare tale e sul rifiutare una mediazione internazionale probabilmente sia anche dovuta alla volontà di evitare che effettivamente la crisi si trasformi in un conflitto regionale”. Quel che è certo, secondo la viceministra, “è che la situazione non è affatto semplice, peraltro non so quanto sia stata veramente risolta. Mi dispiace molto perché il Tigrè è una regione molto operosa, piena di opportunità, per questo è bene che si riesca a trovare una soluzione pacifica e soddisfacente per tutti”. Una regione, quella del Tigrè, dove peraltro è forte la presenza italiana, con lo stabilimento dell’azienda Calzedonia, diversi progetti portati avanti dalla Cooperazione italiana tramite le Ong e molti ospedali presenti. “Sono persone che svolgono un impegno straordinario, per questo è importante permettere loro di poter andare avanti con il loro lavoro e soccorrere la popolazione. Questo è assolutamente prioritario”, ha aggiunto.Una crisi, quella nel Tigrè, che rischia di coinvolgere altri attori regionali, in primis il Sudan. “Un Paese a me molto caro, avendo avuto occasione di visitarlo quest’anno e di conoscerne i leader, di visitare i nostri progetti di cooperazione assolutamente straordinari e di comprendere effettivamente questo mondo in fermento che sta conoscendo quello che loro chiamano un ‘rinascimento” vero e proprio. Ovviamente l’ottimismo deve essere cauto, parliamo di un Paese vessato da molti anni di conflitti e di complicazioni di ogni genere. Noi come Italia siamo stati presenti in tutti i momenti storici, devo ringraziare le nostre Ong per esserci sempre state, un fatto per nulla scontato”, ha affermato Del Re, che ha poi accolto con favore la recente decisione degli Stati Uniti di rimuovere il Paese dalla lista dei Paesi finanziatori del terrorismo. “Mi sembra un passo avanti molto interessante, io stessa lo scorso anno ho fatto ‘advocacy’ presso l’Assemblea generale dell’Onu perché ciò avvenisse”, ha affermato la viceministra, che ha quindi sottolineato l’importanza di “alcuni processi sociali che indicano veramente delle rivoluzioni, come per esempio il fatto che nel codice penale sia stato inserito un articolo che rende reato le mutilazioni genitali femminili, settore in cui l’Italia è leader a livello mondiale, e il fatto che questo sia accaduto in Sudan è l’indicatore di una vera rivoluzione culturale. La comunità internazionale – ha proseguito la Del Re – si è dimostrata particolarmente coesa col Sudan, nella consapevolezza che il Paese si trova al centro di molti interessi, come dimostrato di recente dall’importante conferenza del gruppo Friends of Sudan, che testimonia una volontà collettiva di partecipare alla ricostruzione del Paese”.Oltre al Corno d’Africa, l’altra area di grande interesse strategico per l’Italia nel continente è il Sahel. “La nostra azione nel Sahel si è rafforzata con l’apertura di ambasciate in Niger, Burkina Faso e, più di recente, in Mali, un’apertura quest’ultima per cui io stessa mi sono molto battuta e che sarà realizzata in tempi record entro la prima metà dell’anno prossimo. Siamo consapevoli del fatto che, soprattutto avendo acquisito una maggiore consapevolezza sulla situazione libica e nel Maghreb, quella regione sia assolutamente strategica da tutti i punti di vista, e il fatto che l’Italia voglia essere più presente è anche una risposta ad un’aspirazione stessa della regione, per noi da sempre amica. In questo senso – ha proseguito la viceministra – il ruolo delle diaspore africane in Italia è estremamente importante, fornendo un contribuito al nostro sviluppo attraverso una capacità di coesione e di azione interna veramente importanti. Il Mali, in particolare, è un po’ il centro di tante questioni politiche e sociali, essendo da sempre uno dei Paesi più moderati della regione, capace di garantire un certo equilibrio anche sul piano religioso. Anche il recente colpo di Stato si è risolto per fortuna in una situazione non cruenta, con la partecipazione di tutti i Paesi della regione, facendo sì che il dialogo fosse condotto in maniera equilibrata e attenta per scongiurare un risvolto violento e istituire un percorso politico basato su un governo civile ed elezioni in tempi brevi: si è trattato di un’azione concertata molto importante per far capire quanto accade di dinamico e propositivo anche a livello africano”, ha aggiunto.Con i problemi “giganteschi” che ancora affliggono la regione, secondo la viceministra è ora necessario concentrarsi sul problema della governance per garantire ai Paesi della regione uno sviluppo concreto. “L’Italia è particolarmente attiva per quanto riguarda il problema dei diritti umani, per fare in modo che loro rispetto diventi una realtà concreta. Per questo abbiamo avviato una collaborazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, per far sì che nella forza congiunta G5 Sahel ci sia un rispetto di questi diritti e del diritto umanitario internazionale. L’azione italiana nel Sahel va oltre l’apertura dell’ambasciata”, ha detto Del Re, che ha poi illustrato a “Nova” le priorità della presidenza italiana del G20, iniziata lo scorso 1 dicembre. Per l’Italia la presidenza del G20 rappresenta “una grandissima opportunità” ma, allo stesso tempo, una “gigantesca responsabilità”, considerando il momento storico che stiamo vivendo, ha dichiarato la viceministra. “L’azione dell’Italia si svilupperà tramite le cosiddette ‘3P’: People, Planet e Prosperity. Quanto al primo punto, il nostro obiettivo è continuare a mettere al centro la persona, cosa che come Italia facciamo da decenni ma che è fondamentale ribadire in un contesto come il G20. Il secondo punto è l’espressione di una consapevolezza globale, ovvero che senza una seria attenzione per il pianeta non potremo andare avanti, come dimostrano i sempre più frequenti eventi climatici inattesi, le difficoltà di gestire i cambiamenti climatici e la necessità di adottare processi corrispondenti all’ambizione di contrastarli”. (Res)