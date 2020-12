Covid: Oms, già garantite quasi un miliardo di dosi di tre vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha già garantito quasi un miliardo di dosi di tre candidati vaccini contro il Covid-19, nel quadro della struttura Covax. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando oggi in una conferenza stampa a Ginevra, in riferimento ai tre vaccini sviluppati rispettivamente da Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Secondo Tedros sono 189 i Paesi che stanno partecipando al programma per l'accesso globale al vaccino. "Il nostro partner Gavi è in trattativa con molti altri produttori di vaccini Covid-19 e ulteriori accordi saranno annunciati nel prossimo futuro", ha dichiarato il direttore generale dell’Oms. (Res)