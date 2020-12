I risvolti economici e geopolitici della normalizzazione tra Marocco e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa delle relazioni tra Marocco e Israele, avvenuta in parallelo al riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, apre nuovi scenari geopolitici ed economici nella regione del Medio Oriente, al centro dei principali conflitti degli ultimi decenni e ora colpita dalla doppia crisi derivante dalla diffusione della pandemia di Covid-19 e dal crollo dei prezzi del petrolio. L’annuncio fatto ieri dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accolto con favore da molti Paesi della regione, in particolare Emirati, Oman ed Egitto, che ne hanno sottolineato l’importanza per la stabilità nella regione. Da parte palestinese solo Hamas e singoli esponenti dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) si sono espressi, condannando la decisione, mentre l’Autorità nazionale palestinese (Anp) non ha ufficialmente commentato, a differenza di quanto avvenuto con gli Accordi di Abramo tra Israele, Emirati e Bahrein del 15 settembre. Secondo la stampa marocchina il presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas, avrebbe accolto positivamente il passo fatto da Rabat in una conversazione telefonica con re Mohammed VI. La ripresa dei rapporti con Israele da parte di Rabat è avvenuta in cambio di un riconoscimento della sovranità marocchina sulla regione del Sahara occidentale, controllata da Rabat a seguito della “Marcia verde” del 1975 contro la Spagna. La decisione di Washington è stata duramente contestata dall’Algeria che storicamente appoggia il Fronte Polisario, che da anni chiede il riconoscimento della Repubblica araba democratica dei Sahrawi.I risvolti più immediati della ripresa delle relazioni tra Marocco e Israele e del riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, come già avvenuto per la firma degli Accordi di Abramo, si avranno in campo economico. Il primo e più immediato riguarda le compagnie aeree e gli operatori turistici israeliani, che si stanno già preparando da oggi per inserire il Marocco tra le loro destinazioni. Si stima che 150.000 turisti israeliani visiteranno il Marocco nel 2021. Non a caso in un'intervista al primo canale nazionale marocchino, il ministro degli Esteri di Rabat, Nasser Bourita, ha ricordato la necessità di riprendere le relazioni con lo Stato ebraico, essendoci circa 70 mila ebrei marocchini, come quelli della comunità di Essaouira, che si recano ogni anno dal Marocco a Israele per visitare i luoghi di pellegrinaggio della loro fede.Secondo i media israeliani, la compagnia aerea israeliana El Al starebbe pianificando un volo giornaliero tra Tel Aviv e Rabat operato con Boeing Dreamliners, ad un costo (per un biglietto di andata e ritorno) compreso tra 400 e 500 dollari. Anche altre due compagnie aeree israeliane, Arkia e Israir, stanno pianificando collegamenti con il Marocco. Parlando alla stampa israeliana, l'amministratore delegato di Israir, Uri Sirkis, ha sottolineato che la compagnia potrebbe operare cinque voli settimanali, esprimendo l'auspicio che questi voli partano il prossimo marzo, in occasione delle festività pasquali. Importanti risvolti economici avrà anche il riconoscimento dell'autorità marocchina nella regione del Sahara da parte degli Stati Uniti.In una nota l'ambasciatore statunitense a Rabat, David Fischer, ha spiegato che "le notizie di oggi sono solo l'inizio di molti importanti sviluppi negli anni a venire”, mentre Washington rafforza la partnership strategica tra i due Paesi. Gli Stati Uniti apriranno infatti un loro consolato a Dakhla, città situata sull’Oceano Atlantico e capitale della regione amministrativa marocchina Dakhla-Oued Ed-Dahab. La casa reale marocchina ha sottolineato che l’apertura del consolato è stata confermata nella conversazione telefonica intercorsa ieri tra re Mohammed VI e Donald Trump. La sede diplomatica avrà una vocazione essenzialmente economica, al fine di incoraggiare gli investimenti degli Stati Uniti nella regione e contribuire allo sviluppo economico e sociale, in particolare a beneficio degli abitanti delle province meridionali del Marocco. L'apertura del consolato Usa da Dakhla, il 20mo aperto da un Paese straniero nella città, porta con sé importanti risvolti economici. "Questa è una storica vittoria diplomatica che solleverà l'ultima riserva per gli investitori internazionali, in particolare quelli di nazionalità statunitense", ha detto l'economista marocchino El Mehdi Fakir, al sito "Le 360". "Il pieno e completo riconoscimento della sovranità del nostro Sahara da parte degli Stati Uniti consentirà agli operatori istituzionali, pubblici e privati statunitensi di investire nei progetti di strutturazione delle nostre province meridionali", ha dichiarato. A tal proposito Fakir ha citato l'esempio del vasto piano di elettrificazione per l'Africa, Power Africa, che vede un potenziale investimento di 16 miliardi di dollari, lanciato dall'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. “In assenza di progetti energetici in Africa, il Marocco è in una posizione migliore per porsi come hub tra Europa e Africa. L'expertise marocchina e il quadro normativo energetico marocchino permetteranno di colmare la mancanza di progetti energetici strutturati nell'Africa subsahariana", ha spiegato Fakir.Non è la prima volta che il Marocco stabilisce relazioni con lo Stato di Israele. Gli uffici di collegamento hanno operato in passato per sei anni, dal 1994 al 2000. Il primo settembre del 1994 l’allora ministro degli Esteri israeliano, Shimon Peres, si era recato a Rabat per l'inaugurazione di un ufficio di collegamento israeliano conseguente alla decisione di re Hassan II di stabilire relazioni diplomatiche a livello "subordinato" (senza ambasciatore) un anno dopo l'attuazione degli accordi di Oslo. Un accordo storico, che aveva fatto vincere a Yasser Arafat e Yitzhak Rabin il Premio Nobel per la Pace. Il Marocco all'epoca divenne il terzo paese - dopo l'Egitto e la Giordania - a stabilire relazioni formali con lo Stato ebraico. Il governo israeliano decise di inviare come rappresentante David Dadon, ebreo di origini marocchine. Sulla scia del Marocco altri due Paesi arabi autorizzarono Israele ad aprire sul loro territorio degli uffici di collegamento destinati principalmente alle operazioni economiche: Tunisia e Qatar. Tuttavia, il 21 ottobre 2000, in seguito allo scoppio della seconda Intifada, il re Mohammed VI decise di interrompere i rapporti con Israele. Come gesto a sostegno dei palestinesi in protesta contro le violenze compiute dai militari israeliani nei Territori palestinesi, Rabat annunciò la chiusura dell'ufficio di collegamento israeliano a Rabat e della rappresentanza diplomatica a Tel Aviv. In questi 20 anni, tuttavia, Rabat ha comunque mantenuto rapporti con Israele, principalmente sul piano culturale.Con il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità marocchina sul Sahara occidentale, Rabat pone un altro tassello alla sua strategia volta ad imporre lo status quo nelle regioni del sud del Paese tramite lo sviluppo economico, l’afflusso di investimenti stranieri e la creazione di posti di lavoro. Ad oggi la città di Dakhla gode di infrastrutture assenti in molte delle capitali africane. Il percorso è iniziato nel 2017 con la decisione del capo di Stato marocchino di rientrare nell'Unione africana, dopo 33 anni di assenza, essendo questo l'unico organismo internazionale a riconoscere il Fronte Polisario che chiede l'indipendenza della regione da Rabat. Il ritorno del Marocco nella famiglia africana ha permesso alla sua diplomazia di riavvicinarsi a molti Paesi africani che di conseguenza hanno ritirato il loro sostegno al Polisario. Con la prospettiva di sviluppo e di rapporti economici più stretti con il Marocco, molti Stati africani hanno deciso di aprire rappresentanze diplomatiche a Laayoune o a Dakhla. Processo che si è allargato ai Paesi arabi e del Golfo, come Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Giordania. Secondo diversi osservatori la presenza di una ventina di rappresentanze diplomatiche in queste città non è solo simbolica ed ha lo scopo di attrarne altri.I nuovi sviluppi nella regione del Sahara occidentale sono stati duramente criticati dall’Algeria, principale sponsor del Polisario e potenza rivale del Marocco nella regione. Il Fronte di liberazione nazionale (Fln), partito di governo in Algeria, ha invece condannato la decisione del presidente Usa. In una nota, l’Fln ha denunciato quello che ha definito "l'annuncio del Marocco di stabilire relazioni diplomatiche con Israele, in cambio del riconoscimento da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump della sua sovranità sul Sahara”. Secondo l’Fln, "quello che è successo è stato l'ottenimento di un immaginario diritto alla sovranità sulla terra del Sahara. Un'offerta che non cambia nulla". (Res)