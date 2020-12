I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ghana: ex presidente e candidato Mahama su elezioni, invertiremo questa tragedia - L'ex presidente del Ghana e candidato alla presidenza John Dramani Mahama ha ribadito il rifiuto dell'esito del voto ufficializzato dalla Commissione elettorale, che consacra la rielezione del capo di Stato uscente, Nana Akufo-Addo, ad un secondo mandato. "Prenderemo tutte le misure legittime per invertire questa tragedia della giustizia", ha detto Mahama ai giornalisti, affermando nuovamente che accetterà "solo una dichiarazione dei legittimi risultati" ed accusando i militari di aver esercitato pressioni sugli elettori il giorno del voto. Mahama, che denuncia presunte irregolarità nelle operazioni di voto, ha già rifiutato ieri di riconoscere l'esito delle elezioni proclamato dalla Commissione elettorale mercoledì sera, annunciando con il suo partito, il Congresso nazionale democratico (Ndc), che presenterà ricorso in tribunale. “Non puoi usare l'esercito per cercare di ribaltare alcuni dei risultati nei collegi elettorali che abbiamo vinto. Resisteremo a qualsiasi tentativo di sovvertire la volontà sovrana del popolo ghanese”, ha detto il principale sfidante di Akufo-Addo, l’ex presidente e candidato dell’Ndc, John Dramani Mahama. “Le prove schiaccianti disponibili ci rendono impossibile accettare questa conclusione spuria e frettolosa”, ha affermato a sua volta Haruna Iddrisu, deputata dell’Ndc. “Intendiamo compiere passi decisivi e concreti, sia per le elezioni presidenziali che per le parlamentari, per ribaltare questo sfacciato e spudorato attacco alla nostra democrazia”, ha detto Iddrissu, intervenendo in una conferenza stampa nella capitale Accra. (segue) (Res)