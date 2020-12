I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudafrica: presidente Corte suprema prega contro i "vaccini del diavolo" - Il presidente della Corte Suprema del Sudafrica Mogoeng Mogoeng ha provocato scalpore per una preghiera pronunciata per la pandemia di Covid-19 nella quale condanna "i vaccini del diavolo". In un video ampiamente circolato su Twitter, il magistrato tiene un animato discorso in cui prega Dio di "distruggere nel fuoco qualsiasi vaccino del diavolo, che corrompe il dna". Rilanciato dal giornalista dell'emittente "Sabc" Abongile Dumako, il video ha provocato un'ondata di condivisioni e commenti. Oggi Mogoeng si è gustificato affermando di essere molto preoccupato per la pandemia di coronavirus che ha colpito il Paese - dall'inizio e tuttora il primo Paese africano per numero di contagi - ed in particolare per l'escalation di episodi di corruzione legati al settore sanitario. (segue) (Res)