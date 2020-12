I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: governo mette in guardia su movimento “irregolare” di profughi eritrei, a rischio loro incolumità - Il governo etiope ha messo in guardia sul movimento “irregolare” dei profughi eritrei ospitati nei campi profughi del Tigrè che rischia di mettere a rischio la loro incolumità e sicurezza. In una nota pubblicata dalla task force istituita per la crisi nel Tigrè, il governo di Addis Abeba precisa che la recente conclusione dell'operazione militare condotta nel Tigrè dell'Etiopia non rappresenta una minaccia diretta per i rifugiati eritrei che vivono all'interno e all'esterno dei campi, tuttavia un gran numero di profughi eritrei “mal informati” si stanno trasferendo in modo irregolare, soprattutto dai campi di Mai-Ayni e Adi-Harush, verso Addis Abeba. “Un movimento così irregolare dei rifugiati che dipendono fortemente dagli aiuti creerà difficoltà a garantirne la sicurezza, la dignità e la protezione e l'assistenza coordinati. Vista la priorità che il governo dà all'assistenza umanitaria, i rifugiati sono stati custoditi in maniera dignitosa e protetti dal governo”, si legge nella dichiarazione. (Res)