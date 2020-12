I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: Università Statale approva affidamento a Lendlease costruzione campus su area Mind, pronto entro fine 2025“Poche ore fa il Consiglio di amministrazione dell’Università Statale ha approvato l’affidamento a Lendlease, dell’opera di progettazione, costruzione e gestione del Campus dell’Università degli Studi di Milano in Mind dove andranno tutti i dipartimenti scientifici del nostro ateneo attualmente a Città studi. Con questa delibera possiamo finalmente avviare l'attività di progettazione esecutiva che si avvierà nei primi mesi del 2021 per completare l'opera entro e non oltre i dicembre del 2025” . Lo ha detto il Rettore dell'Università degli Studi di Milano Elio Franzini durante la conferenza stampa su "Il Campus dell'Università Statale in Mind" che si è tenuta nella sede l'ateneo alla presenza di Roberto Conte, Direttore generale Università degli Studi di Milano, Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Continental Europe, Lendlease e Igor De Biasio, Chief Executive Officer Arexpo. “Lo scorso anno, ha spiegato il rettore avevamo disegnato l'idea di un ateneo che non dimettesse l'aera demaniale di proprietà di città studi: questo progetto sarà possibile se, con l'aiuto di enti pubblici e partner privati, riusciremo a trovare nel giro di un paio di anni dei fondi sufficienti non per tenere città studi a tutti i costi, ma per elaborare un progetto scientifico e studentati che possano mantenere viva l'area, ma soprattutto collegarla al polo innovativo del Campus di Mind". "Il progetto Mind - ha chiarito il rettore - non è un mero progetto di trasferimento delle sedi, è un progetto di ricostruzione per disegnare insieme il futuro". La disponibilità di ulteriori finanziamenti consentirebbe di progettare un nuovo obiettivo strategico di grande portata innovativa per l’Ateneo milanese, creando a Città Studi un polo digitale gemello di Mind connesso in tempo reale con le attività di Mind tramite tecnologia 5G. (segue) (Rem)