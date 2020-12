I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: sindaco Gori, Lombardia zona gialla? Giusto, ma non sia liberi tuttiSecondo il sindaco di Bergamo Giorgio Gori se i parametri fissati dal governo determineranno il passaggio della Lombardia da zona arancione a zona gialla, è giusto che questo avvenga. "I 21 parametri che sono stati fissati nei mesi scorsi a partire dai quali si è determinata la classificazione delle regioni per diverso colore - ha detto Gori a Tagadà su La7 - secondo me sono anche oggetto di un patto non scritto ma forte tra le istituzioni e i cittadini. Quindi se diciamo che al di sopra di una certa soglia una regione da arancione diventa rossa, e tutti si devono adeguare a quelle misure; così io ritengo che sia giusto che quando invece gli indici sono al di sotto di certi livelli sia auspicabile mantenere l'impegno a che il colore da arancione diventi giallo". "Dopodiché - ha proseguito il sindaco di Bergamo, commentando le dichiarazioni del professor Garattini, che è contrario al passaggio della Lombardia a zona gialla - io sono d'accordo con Garattini che non può essere un liberi tutti". "La differenza tra arancione e giallo - ha infine ricordato Gori - non è molta: consente gli spostamenti tra regioni e per altro solo fino al 20 dicembre e consente la riapertura dei bar e dei ristoranti solo fino alle 18. Tutto il resto è sostanzialmente uguale" (segue) (Rem)