I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Migranti: penalisti Milano a Prefetto, intervenga per assicurare fondamentali diritti a persone in Cpr via CorelliIl Prefetto di Milano “intervenga con la massima urgenza per garantire l’adempimento e l’adeguatezza dei servizi di assistenza medica e assicurare i fondamentali diritti delle persone” collocate nel Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli. È l’appello lanciato dal consiglio direttivo della Camera penale meneghina in occasione della giornata mondiale dei diritti umani, celebrata ieri. “Da parte nostra l'impegno a monitorare e denunciare sarà costante”. In particolare, gli avvocati penalisti del capoluogo lombardo denunciano “ancora una volta la situazione di assoluta inadeguatezza dei Centri per il Rimpatrio dislocati su tutto il territorio nazionale ed in particolare quello di via Corelli a Milano”. “Destano preoccupazione le condizioni igienico sanitarie e la difficoltà di esercizio del diritto di difesa, fortemente compromesso anche dalle limitazioni legate alla pandemia. In relazione alla situazione pandemica attuale, sono state da più parti evidenziate criticità legate alla struttura che non consentono adeguate misure di isolamento in caso di positività: è notizia della scorsa settimana la messa in quarantena dell'intero Centro a causa dell'impossibilità di trattare con l'isolamento i casi positivi rilevati”. Per il direttivo della Camera Penale “l’inadeguatezza della struttura di Milano è stata evidenziata anche dai diversi operatori che svolgono la propria attività all'interno del Centro, che hanno segnalato la situazione esplosiva che sono costretti a gestire quotidianamente”. (segue) (Rem)