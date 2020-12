I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Caso Genovese: indagato per droga amico LealiRisulta indagato per detenzione e cessione di droga Daniele Leali, amico di Alberto Genovese, nel fascicolo della Procura di Milano per violenza sessuale, sequestro di persone, lesioni e detenzione e cessione di stupefacenti a carico dell'imprenditore 43enne fermato a inizio novembre per il presunto stupro di una ragazza avvenuto tra il 10 e l'11 ottobre nel suo appartamento in centro a Milano. Salgono così a tre le iscrizioni (Genovese, la sua ex fidanzata e Leali) a vario titolo nell'inchiesta della squadra mobile di Milano, coordinata dall'aggiunto Maria Letizia Mannella e il pm Rosaria Stagnaro. In particolare, a Leali, che si trova sull'isola di Bali, in Indonesia, per motivi di lavoro da metà novembre, gli inquirenti contestano il suo ruolo per quanto riguardo le droghe che circolavano alla festa a "Terrazza Sentimento". (segue) (Rem)