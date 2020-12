Clima: Cgil, accordo Ue positivo, ma si può e si deve fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo "positivo poiché innalza le ambizioni nella lotta contro il cambiamento climatico, ma si può e si deve fare di più". Lo afferma in una nota la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, commentando l'intesa raggiunta dal Consiglio europeo sulla riduzione delle emissioni di gas serra dell'Ue del 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. "L'incremento della temperatura globale - ricorda la dirigente sindacale - deve essere contenuta entro 1.5°, così come definito cinque anni fa dall'accordo di Parigi. L'obiettivo della riduzione del 55% delle emissioni di gas serra - spiega Fracassi - è complessivo per l'intera Unione europea, e non vincola i singoli Stati. Ad essi viene infatti lasciato il diritto di scegliere il proprio mix energetico e le tecnologie per raggiungere collettivamente il target 2030. Così - avverte - non solo si rischia che il 55 per cento non sia sufficiente, ma anche che non sia raggiungibile". (segue) (Com)