I fatti del giorno - Medio Oriente

- Iraq: arresti e feriti in nuove proteste contro autorità Kurdistan a Suleimaniya - Nuove proteste hanno avuto luogo oggi a Suleimaniya, nel nord-est dell’Iraq, contro le autorità della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Il centro della città ha visto manifestare decine di persone davanti all’edificio del governo locale, contro le condizioni di vita, i ritardi nel versamento degli stipendi pubblici e la crisi economica. Le forze dell’ordine hanno disperso le dimostrazioni con gas lacrimogeno e con la forza, causando il ferimento di alcuni manifestanti. Secondo quanto riferisce il portale iracheno “Shafaq”, alcuni organizzatori delle proteste sono stati arrestati perché avrebbero fatto appello a manifestare senza un’autorizzazione delle forze di sicurezza. L’Alta commissione di sicurezza della Regione autonoma del Kurdistan iracheno ha annunciato ieri il divieto di organizzare qualsiasi tipo di manifestazione non autorizzata, dopo una settimana di sanguinose proteste in varie città del governatorato di Suleimaniya (in centri come Saydsadq, Arbat, Darbandikhan, Kalar, Chamchamal, Dukan). Il bilancio degli scontri dei giorni scorsi, secondo quanto riferito dall’Alto commissariato per i diritti umani in Iraq, è di almeno otto morti e 54 feriti. (segue) (Res)