- Libano: Hariri incontra premier Diab per esprimere sua solidarietà dopo incriminazione - Il primo ministro libanese designato, Saad Hariri, ha avuto oggi un incontro al Grand Serail con il premier uscente Hassan Diab, al quale ha espresso il suo sostegno dopo la decisione della magistratura di incriminare per “negligenza” il premier, e tre ex ministri nell’ambito delle indagini sulla devastante esplosione che lo scorso 4 agosto ha distrutto il porto dei Beirut e parte della capitale libanese provocando 204 morti e 6.500 feriti. Anche il muftì del Libano, Abdellatif Deriane, così come l'ex primo ministro Tammam Salam hanno espresso la loro solidarietà a Diab. "Sono venuto alla presidenza del Consiglio per esprimere il mio categorico rifiuto della flagrante violazione della Costituzione commessa dal giudice che ha incriminato il primo ministro", ha dichiarato Hariri parlando ai giornalisti dopo l’incontro con Diab. "La Costituzione è chiara. I primi ministri compaiono solo davanti a un tribunale speciale formato dal Parlamento. La presidenza del Consiglio non è lì per essere ricattata. Noi non lo accettiamo. I parenti delle vittime hanno il diritto di conoscere la verità, di sapere chi ha fatto entrare questa nave e chi le ha dato copertura”, ha aggiunto Hariri. (segue) (Res)