I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Turchia-Iraq: premier Al Kadhimi in visita ad Ankara il 17 dicembre - Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, si recherà la prossima settimana in visita ufficiale ad Ankara, in Turchia, alla guida di una delegazione di alto livello del governo federale iracheno. Lo ha annunciato oggi l’ambasciatore dell’Iraq in Turchia, Hasan al Janabi. Nei prossimi giorni, si legge in un comunicato, il ministro degli Esteri di Baghdad Fuad Hussein si recherà anch’egli nella capitale turca per preparare il viaggio di Al Kadhimi, che dovrebbe aver luogo il 17 dicembre. Non è ancora noto il programma della visita del premier iracheno in Turchia. Il primo ministro di Baghdad ha ricevuto un invito ufficiale dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a metà ottobre. (segue) (Res)