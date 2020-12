© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: capo opposizione Kilicdaroglu, governo non realizzerà riforme promesse - Il governo della Turchia non realizzerà le riforme promesse dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in ambito giudiziario ed economico. Lo ha dichiarato il leader dell’opposizione turca e del Partito popolare repubblicano (Chp), Kemal Kilicdaroglu, incontrando i rappresentanti di alcune organizzazioni non governative specializzate in diritti umani. Il governo, ha detto Kilicdaroglu, dovrebbe ascoltare le Ong attive nel campo dei diritti umani prima di tentare riforme in ambito di democrazia e Stato di diritto. “Non credo che il governo farà riforme in materia di Stato di diritto ed economia. E’ solo retorica. Proporre messaggi calorosi per evitare misure punitive dagli incontri dell’Unione europea e in seguito procedere per la propria strada può danneggiare il nostro concetto di democrazia”, ha aggiunto il leader del Chp. A proposito dell’annuncio del governo di un Piano d’azione per i diritti umani, Kilicdaroglu ha detto che qualsiasi lavoro a tale scopo dovrebbe muovere da una consultazione con attori rilevanti della società civile, gli unici che hanno un’ampia conoscenza di queste questioni. (segue) (Res)