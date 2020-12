© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran-Turchia: Teheran convoca ambasciatore Ankara dopo dichiarazioni di Erdogan a Baku - Il ministero degli Esteri dell’Iran ha convocato l’ambasciatore della Turchia a Teheran, Derya Ors, a seguito di osservazioni “intrusive e inaccettabili” fatte dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la sua recente visita a Baku, in Azerbaigian. La diplomazia iraniana ha espresso “forti proteste” contro tali dichiarazioni, esortando il governo turco a fornire al più presto spiegazioni. “E’ finita da tempo l’era dei territori reclamati e degli imperi guerrafondai”, ha detto il direttore generale del ministero degli Esteri per gli affari eurasiatici. In occasione della parata militare svoltasi ieri a Baku, Erdogan ha recitato una controversa poesia separatista relativa al fiume Aras, che scorre lungo il confine tra Iran e Azerbaigian. Le dichiarazioni sono state condannate anche dal ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, che su Twitter ha scritto: “Erdogan non sapeva che quel che ha mal recitato a Baku si riferisce alla separazione di aree a nord (del fiume) Aras dalla madrepatria iraniana. Non si è reso conto che stava minando la sovranità dell’Azerbaigian? Nessuno può parlare del nostro amato Azerbaigian”, ha proseguito il capo della diplomazia di Teheran. (Res)