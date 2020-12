I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: Camera approva in prima lettura progetto su legalizzazione aborto - Con 131 voti a favore, 117 contrari e 6 astensioni, la Camera dei deputati dell'Argentina ha approvato oggi in prima lettura la legalizzazione dell'aborto. Il risultato della votazione è arrivato alle 7:30 (ora locale) al termine di una seduta di oltre 16 ore ed è stato accolto dai festeggiamenti di migliaia di sostenitori della legge che hanno realizzato una veglia nella piazza antistante il palazzo del Congresso. Per ricevere l'approvazione definitiva il progetto presentato dall'esecutivo dovrà adesso superare anche il dibattito in Senato, passaggio che si preannuncia dall'esito incerto. (segue) (Res)