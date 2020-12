I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: primo via libera ad assistenza integrale per madri e bambini fino a tre anni - La camera dei Deputati argentina ha approvato il "Piano dei mille giorni", programma che garantisce protezione integrale alla donna in cinta e al bimbo entro i primi tre anni di vita. Il provvedimento è passato con 196 voti a favore, nessun contrario e cinque astensioni, poco dopo il primo, storico, via libera al testo per la legalizzazione dell'aborto. Due leggi tra loro legate proprio dalla volontà del governo di modificare la disciplina sull'interruzione volontaria della gravidanza: il "Plan 1000 dias" punta alla tutela di chi intende proseguire nel percorso di maternità "rafforzando le cure integrali della donna durante la gestazione e dei suoi figli durante i primi anni di vita". Tra gli strumenti messi a disposizione della legge, che deve ora ricevere il visto buono dal Senato, c'è la creazione di un bonus universale ("Asignacion por cuidado de salud integral") composto di tre assegni annuali per ogni minore a carico della gestante. (segue) (Res)