I fatti del giorno - Roma (4)

- Roma: altro sgombero al presidio Baobab, 25 migranti identificati - Altro sgombero di migranti al presidio informale di Baobab Experience in piazzale Giovanni Spadolini, vicino la stazione Tiburtina. Secondo quanto si apprende, 25 migranti sono stati allontanati e portati all'ufficio immigrazione per essere identificati. Sul posto oltre agli uomini della polizia di Stato, a supporto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e l'Ama. Un'operazione simile era stata attuata dalla polizia lo scorso primo dicembre, quando gli agenti, dopo i controlli, hanno portato via alcuni migranti per ulteriori controlli e identificazione. (segue) (Rer)