Migranti: ministro Interno spagnolo, da Canarie a Penisola solo trasferimenti sporadici e limitati

- Il governo spagnolo ha autorizzato solo trasferimenti "molto sporadici e limitati" di immigrati dalla Isole Canarie alla Penisola, persone "vulnerabili o che possono avere diritto alla protezione internazionale". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska nel corso di una conferenza stampa, assicurando sta portando avanti una politica migratoria che ha ridotto del 50 per cento gli ingressi in Spagna di irregolari via mare nell'ultimo anno. Il ministro ha evidenziato che l'aumento degli arrivi negli ultimi due mesi, in particolare dal Marocco, è dovuto in modo determinante alla pandemia del coronavirus che ha generato nei Paesi di origine "un problema socio-economico molto importante". Grande-Marlaska ha poi indicato che la politica estera sulle migrazioni, la cooperazione per lo sviluppo dei Paesi di origine e di transito e la lotta alle mafie che mettono a rischio la vita delle persone "è essenziale ed è su questo che stiamo lavorando e continuiamo a lavorare". Il ministro dell'Interno ha poi smentito che non si stia procedendo ad adeguati controlli sanitari in quanto per garantire la salute pubblica, tutti i migranti che arrivano via mare sottoposti a tampone. A questo proposito, ha indicato coloro che arrivano via mare e risultano positivi al Covid-19 sono soggetti alla quarantena appropriata insieme ai compagni di viaggio anche se non positivi. (Spm)