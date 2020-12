Recovery: Valentini (FI), problema non è gestione fondi, per noi ultima possibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valentino Valentini, deputato di Forza Italia, intervenendo a Tgcom24 ha osservato che "Conte gongola perché non può far altro. In realtà dovrebbe tirare un sospiro di sollievo. Noi - ha aggiunto il parlamentare - in questo Consiglio europeo siamo stati solo dei compartecipanti e dobbiamo ringraziare la capacità negoziale della Merkel e anche il Consiglio europeo stesso che è una struttura nella quale la capacità di fare compromessi salva la situazione". L'esponente di FI ha, poi proseguito: "Oggi non abbiamo visto altro che la conferma di quanto era stato annunciato. Abbiamo dovuto penare quattro mesi per il veto posto da due paesi. Il vero problema per l’Italia è la capacità di assorbimento dei fondi, che nel corso degli anni si è sempre dimostrata insufficiente. Per riprendere anche le parole del capo dello Stato, questa per noi è l’ultima chance. O capiamo - ha spiegato Valentini - che i fondi che arriveranno così copiosi serviranno per un rilancio, per diventare investimenti per colmare tutti i ritardi e i divari che abbiamo oppure non faremo altro che aumentare il deficit e a quel punto la Next generation Eu vorrà dire che la prossima generazione dovrà soltanto pagare i debiti". (Rin)