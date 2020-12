Trasporto aereo: sciopero dirigenti Enac il 17 dicembre, possibile blocco voli dalle 10 alle 14

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 146 del 1990 che disciplina il diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali e prevede che venga data adeguata informativa all’utenza, su richiesta dell'Ufficio relazioni sindacali (Servizio per i procedimenti negoziali per la rappresentatività e gli scioperi) della funzione pubblica, l'Enac rende noto che nella giornata del 17 dicembre 2020 il sindacato Unadis (Unione nazionale dei dirigenti dello Stato) ha proclamato uno sciopero di quattro ore dalle 10 alle 14. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Come previsto dalla normativa, prosegue la nota, l’Enac ha predisposto la lista dei voli da garantire, che è pubblicata nell’apposita sezione sul sito dell’ente. L’Enac invita, pertanto, i passeggeri con voli programmati per la giornata del 17 dicembre, a contattare la compagnia aerea di riferimento per verificare l’effettiva operatività del proprio volo. (Com)