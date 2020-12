Ue: Misiani, sul Green deal europeo storico accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio dell’Unione europea di ieri sarà ricordato per il via libero definitivo al gigantesco programma di rilancio Next Generation EU (di cui l’Italia è il primo Paese beneficiario, con 209 miliardi su 750), superando il veto assurdo di Polonia e Ungheria, ma anche per , che ha innalzato al 55 per cento il taglio delle emissioni di gas serra da conseguire entro il 2030 e confermato l’obiettivo di azzerarle entro il 2050". Lo scrive su Facebook il vicemistro dell'Economia Antonio Misiani. "È un percorso estremamente ambizioso, che fa della Ue il leader mondiale nella strategia di contrasto del riscaldamento globale - aggiunge -. Vincere questa sfida non sarà facile: dovremo cambiare il nostro modo di produrre, consumare, spostarsi. Sta a noi fare tutto il possibile affinché la transizione verso la neutralità carbonica sia efficace e socialmente sostenibile. Ne va del futuro della nostra e delle prossime generazioni". (Rin)