Lega: Salvini fu insultato e minacciato su Fb, prosciolto antagonista Ferrandi per ritiro querela (2)

Al centro della disputa c'era il post del 2016 in cui Ferrandi aveva scritto: "Fai un gesto nobile. Sparati in bocca. Ps: prima o poi verrai appeso a un lampione, ne sei consapevole?", replicando alle dichiarazioni di Salvini, che il 25 aprile 2016 aveva definito "ipocriti" e "servi" l'allora presidente del consiglio Matteo Renzi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, scesi in piazza a Roma per la festa della Liberazione. Nell'ultima udienza del processo, lo scorso 30 ottobre, Salvini si era presentato fisicamente: "Il Tribunale ha cose più importanti di cui occuparsi - aveva detto - quindi se uno chiede scusa, riconosce l'errore e dà qualcosa in beneficenza va bene, se no io vado avanti". Quel giorno fuori dall'aula Ferrandi, oltre aver riconosciuto un "errore nei toni", aveva anche regalato al leader leghista il libro 'M. Il figlio del secolo" su Mussolini, dell'autore Antonio Scurati. Quindi ha concluso: "Non erano assolutamente minacce reali, è la prima volta che vedo personalmente Salvini e in quel momento mi trovavo dall'altra parte del mondo".