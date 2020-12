Napoli: trasferimento a Ministero Interno della caserma Vigili del fuoco nella Mostra d’Oltremare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il sottosegretario di Stato all'Interno Carlo Sibilia, con la partecipazione del prefetto di Napoli Marco Valentini, presenti, tra gli altri, il capo dipartimento dei Vigili del fuoco, il capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l’assessore al Patrimonio del Comune di Napoli, il presidente dell’Ente Mostra d’Oltremare, il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate ed il direttore regionale del Demanio, ha presieduto un incontro finalizzato all’acquisizione della caserma dei Vigili del Fuoco sita presso l’Ente Mostra d’Oltremare, nel quartiere di Fuorigrotta. E’ stata sancita l’unità d’intenti tra i soggetti interessati che porterà, auspicabilmente entro la fine dell’anno in corso, alla conclusione di tutti gli accordi per il trasferimento, in proprietà del Ministero dell’Interno dall’Ente Mostra d’Oltremare, al prezzo congruito dall’Agenzia delle Demanio, del distaccamento permanente dei VV.FF. presso l’ente Mostra. L’accordo consentirà quindi la permanenza del predetto presidio presso la Mostra d’Oltremare.(Ren)