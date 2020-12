Etiopia: governo mette in guardia su movimento “irregolare” di profughi eritrei, a rischio loro incolumità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contemporaneamente, il governo “sta lavorando instancabilmente per riattivare e continuare a fornire servizi essenziali salvavita ai rifugiati, nonché per garantire un ambiente operativo sicuro per i soccorritori, mentre è in corso il trasporto di cibo nei campi”, prosegue la nota, in cui si precisa che le aree della regione del Tigrè in cui si trovano i campi profughi eritrei sono stabili, dato che sono sotto il pieno controllo del governo federale. “La maggior parte dei rifugiati vive in campi dove sono forniti di protezione e servizi sociali adeguati, compresi cibo e prodotti non alimentari, acqua e sanificazione, ripari, sanità, istruzione e altri servizi. Il governo ha permesso ai rifugiati e ai richiedenti asilo di vivere in un luogo di loro scelta all'esterno del campo profughi o di insediamento, compresa la capitale Addis Abeba, purché coprano interamente i costi da soli o attraverso i parenti, amici o altri che si impegnano a sostenerli. Questo ha dato ai rifugiati l'opportunità di essere membri produttivi e di godersi la vita normale tra la comunità. Tuttavia, la procedura per candidarsi al di fuori del campo deve essere processata nei campi, nell'interesse della responsabilità e della qualificazione”, conclude la dichiarazione. L'Etiopia ospita attualmente circa 200 mila rifugiati eritrei distribuiti in 26 campi, la maggior parte dei quali nelle regioni del Tigrè, di Afar e di Addis Abeba. Complessivamente l’Etiopa ospita quasi un milione di rifugiati provenienti principalmente dal Sud Sudan, dalla Somalia, dall'Eritrea e dal Sudan. (Res)