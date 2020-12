Governo: Pastorino (Leu), Renzi sembra miglior alleato di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza per Liberi e uguali alla Camera, "il dialogo, il confronto, anche acceso, è un bene ed è comprensibile in una maggioranza molto variegata. Certo - prosegue il parlamentare in una nota -, sui miliardi del Recovery fund bisogna discutere e investire il Parlamento delle decisioni, con modalità chiare. Su temi come disuguaglianze, contrasto alla povertà e riconversione ecologica siamo determinati a un dibattito franco, ma senza strappi. E soprattutto evitando lo spettacolo a cui stiamo assistendo nelle ultime ore, che va ben oltre la fisiologica dialettica politica". L'esponente di Leu aggiunge che "Matteo Renzi è il leader di un partito che sostiene il governo, ma parla apertamente come un esponente dell'opposizione, minacciando la caduta del governo, in tv, al Senato e anche sulla stampa estera. Questa strategia ha un solo beneficiario: Matteo Salvini, di cui Renzi sembra diventato il miglior alleato". (segue) (Com)