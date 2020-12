Recovery: Capone (Ugl), no dimezzamento fondi per il Sud, necessaria gestione trasparente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dibattito si concentra sulla task force agli ordini del Presidente del Consiglio piuttosto che sull'inaccettabile dimezzamento dei fondi stanziati per il Mezzogiorno, scesi ad appena il 34 per cento. Infatti, nella bozza del Recovery Plan presentata al consiglio dei Ministri, dai 140 miliardi in programma per il Sud si è passati agli attuali 70 miliardi". Lo dichiara Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, riguardo al Recovery Fund. "L'Esecutivo riferisca immediatamente al Parlamento e alle parti sociali in merito alla gestione trasparente delle risorse e al piano industriale necessario per rilanciare il Paese", chiede Capone illustrando alcuni dati. "Secondo la ricerca della Confederazione europea dei sindacati condotta su dati Eurostat, dal 2010 al 2019 i lavoratori italiani considerati poveri sono aumentati dal 9,5 per cento al 12,2 per cento della popolazione lavorativa con un incremento del 28 per cento. Numeri significativi che fotografano l'inefficacia delle politiche attive del lavoro e l'inesistenza di validi strumenti volti a rilanciare l'occupazione nel nostro Paese. Nonostante la situazione drammatica sul fronte occupazionale, all'interno del Governo continua la stucchevole e sterile discussione sulla spartizione di nuovi incarichi e poltrone", conclude il segretario Ugl.(Com)