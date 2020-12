Germania: il Bundestag approva la legge di bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 361 voti favorevoli, 258 contrari e zero astensioni, il Bundestag ha approvato oggi la legge di bilancio per il 2021. Come riferisce l’emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, il provvedimento dispone una spesa di 499 miliardi di euro, in gran parte finanziata da un debito di 180 miliardi di euro per la risposta alla crisi del coronavirus. Al fine di sostenere le imprese, verranno stanziati 39,5 miliardi di euro. Lo Stato investirà anche negli ospedali, negli aeroporti e nelle ferrovie. Per i vaccini n contro il coronavirus saranno spesi 2,7 miliardi di euro. Dalle entrate fiscali, il governo prevede di incassare di 293 miliardi di euro. (Geb)