Lombardia: Commissione attività produttive approva risoluzione per migliorare accessibilità disabili al mondo del lavoro

- Migliorare l’accessibilità dei disabili al mondo del lavoro, rendendo più attuale l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e rafforzando la figura del disability manager. Sono questi alcuni degli obiettivi previsti dalla Risoluzione approvata oggi all’unanimità in Commissione Attività Produttive che verrà portata al voto definitivo dell’Aula in una delle prime sedute di Consiglio del 2021 e che chiede una profonda revisione della legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili. “Si tratta di norme ormai obsolete - ha detto la prima firmataria Silvia Scurati (Lega) – che necessitano di interventi mirati sulle liste di collocamento per rendere più attuale l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e consentire alle persone con disabilità e al mondo del lavoro di diventare un binomio fondato sugli aspetti positivi e non solamente su un obbligo normativo. Diventa dunque indispensabile garantire libero accesso ai database per conoscere in tempo reale le job vacancy e favorire le possibilità di mach a livello regionale” ha aggiunto Silvia Scurati che, insieme ai Consiglieri Ferdinando Alberti (M5Stelle), Barbara Mazzali (Fratelli d’Italia), Paola Romeo (Forza Italia) e Raffaele Straniero (PD), ha fatto parte del gruppo di lavoro, insediato nel 2019, per approfondire l’applicazione della Legge 68/99 a dieci anni dalla sua istituzione. (segue) (Com)