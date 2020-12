Lombardia: Commissione attività produttive approva risoluzione per migliorare accessibilità disabili al mondo del lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo è quello di ottenere una corretta e uniforme applicazione delle norme, individuando strumenti più moderni per il raggiungimento di un collocamento più efficace e mirato, attraverso un nuovo testo unico condiviso dalle istituzioni. Tra i provvedimenti previsti nella Risoluzione anche la richiesta di rafforzamento della figura del disability manager, l’obbligatorietà per le Province di pubblicare i report ogni anno e renderli disponibili su un unico sistema informativo regionale, una maggiore regolarità nell’erogazione delle risorse regionali dal Fondo regionale per l’occupazione dei disabili e l’introduzione di un sistema premio per le aziende che non ricorrono all’esonero e assumono persone disabili utilizzando convenzioni di integrazione lavorativa. Resta fondamentale, infine, la formazione sull’accompagnamento aziendale pensata sia per i dirigenti sia per le stesse persone con disabilità affinché la presenza di un disabile nell’azienda non sia più considerata solo un “avviamento obbligatorio”, ma un’opportunità. (Com)