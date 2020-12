India-Italia: colloquio Jaishankar-Di Maio, “Nuova Delhi sostiene presidenza italiana G20” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte e Modi hanno adottato lo scorso 6 novembre un piano d’azione per il periodo 2020-24 per un partenariato rafforzato tra Italia e India. Il piano stabilisce obiettivi strategici e meccanismi e si articola in quattro pilastri: dialogo politico a livello bilaterale e coordinamento nelle sedi multilaterali; impegno economico; scienza e tecnologia; cooperazione culturale e scambi interpersonali. Per quanto riguarda il pilastro politico l’obiettivo prioritario è “raggiungere una comprensione comune, una convergenza di interessi e decisioni operative concordate su tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali”. A ciò si aggiungono la lotta congiunta alla “minaccia senza precedenti” della pandemia di coronavirus, con riferimento anche allo sviluppo di un vaccino, e il rafforzamento della cooperazione di difesa e sicurezza. I due Paesi lavoreranno a stretto contatto su priorità condivise in vista delle loro presidenze consecutive del G20; gli sherpa terranno consultazioni regolari. (segue) (Inn)