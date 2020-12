India-Italia: colloquio Jaishankar-Di Maio, “Nuova Delhi sostiene presidenza italiana G20” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le priorità indicate ci sono la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi, attraverso una più stretta interazione tra il dipartimento della Protezione civile e l’Autorità nazionale indiana per la gestione dei disastri (Ndma), e la lotta al cambiamento climatico, anche mediante l'adesione italiana all’Alleanza solare internazionale (Isa) promossa dallI’India. Tra gli impegni in questo ambito ci sono anche la promozione della connettività e il sostegno al partenariato strategico tra l’Unione europea e l’India. Per quanto riguarda l’economia i partner puntano innanzitutto a migliorare l’ambiente imprenditoriale e a incrementare il contributo italiano ai programmi indiani “Make in India” e “Assembled in India for the world”. Viene sottolineata la complementarità delle economie dei due Paesi e vengono citati come settori di punta la trasformazione dei prodotti alimentari, l’industria manufatturiera e la finanza. La Commissione mista per la cooperazione economica (Jcec), il principale meccanismo esistente nel campo, si riunirà nel 2021. (segue) (Inn)