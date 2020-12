India-Italia: colloquio Jaishankar-Di Maio, “Nuova Delhi sostiene presidenza italiana G20” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel capitolo dedicato al parteneriato scientifico e tecnologico vengono ipotizzati nuovi strumenti bilaterali specifici per la cooperazione nei campi della biotecnologia, della ricerca spaziale, della sanità e della tecnologia applicata alla protezione del patrimonio culturale. Sicurezza alimentare, cambiamento climatico, gestione delle risorse idriche, efficienza delle risorse ed economia circolare, gestione dei rifiuti, biodiversità e degrado del suolo sono i settori in cui “India e Italia sono pronte a rafforzare la loro collaborazione”. Sono previsti un Programma esecutivo per la cooperazione scientifica e tecnologica per il triennio 2021-23, con particolare riferimento alla creazione di reti di eccellenza indo-italiane, e negoziati per nuovi accordi settoriali, tra i quali uno tra i ministeri dell’Ambiente e uno tra l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro). (segue) (Inn)