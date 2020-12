Roma: Ama, oltre 1.500 cremazioni novembre, +63 per cento decessi ma operazioni regolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo a novembre, sono state effettuate 1.521 cremazioni e un incremento del 63,4 per cento dei decessi, ma le operazioni sono state regolari. Lo comunica Ama in una nota. "A Roma tutte le attività cimiteriali, anche in questo difficile periodo, vengono assicurate regolarmente, pur in presenza di un trend di decessi in forte aumento da oltre due mesi, probabile effetto collaterale (come a livello nazionale) dell'emergenza da Covid-19. Ama - Cimiteri Capitolini, d'intesa con Roma Capitale, sta mettendo in campo tutte le azioni possibili per assicurare condizioni agevoli, sia per la cittadinanza sia per gli addetti cimiteriali, e la massima celerità possibile nell'espletamento delle operazioni - spiega -. In particolare, le cremazioni presso il cimitero Flaminio-Prima Porta, per cui si è avuta una richiesta via via crescente, vengono svolte a ciclo continuo. Solo a novembre, sono state effettuate 1.521 cremazioni: 252 in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'incremento (+20 per cento anche rispetto ad ottobre) è stato possibile grazie alla manutenzione straordinaria svolta negli ultimi mesi e al potenziamento massimo delle attività sulle 6 linee crematorie. In via straordinaria, l'impianto di cremazione è rimasto attivo anche l'8 dicembre, festa dell'Immacolata". (segue) (Com)