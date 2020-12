Roma: Ama, oltre 1.500 cremazioni novembre, +63 per cento decessi ma operazioni regolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al fine di soddisfare la domanda crescente di cremazioni connessa al picco di mortalità, evitare la congestione delle strutture disponibili e assicurare, al contempo, il rispetto delle prescrizioni anti-Covid previste per i lavoratori, Ama - Cimiteri Capitolini, già dalle scorse settimane, ha adottato d'intesa con Roma Capitale ulteriori soluzioni possibili anche dal punto di vista amministrativo. A partire dal 1 dicembre, le domande per la cremazione devono essere inderogabilmente presentate entro 5 giorni feriali dalla data del decesso (e dall'ingresso in camera mortuaria) al fine di ridurre al massimo i tempi di giacenza delle salme - aggiunge Ama -. In caso di mancato rispetto di questi tempi, si procederà con una diversa modalità di sepoltura prevenendo, doverosamente e utilmente, code o attese. Sono state già incrementate le risorse dedicate alle pratiche di cremazione ed è stata richiesta a tutti i soggetti preposti l'accelerazione dell'iter amministrativo propedeutico. Attivato anche un confronto con le principali associazioni di categoria degli operatori privati di agenzia funebre al fine di condividere le iniziative di ottimizzazione di gestione delle procedure in essere". (segue) (Com)