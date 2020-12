Roma: Ama, oltre 1.500 cremazioni novembre, +63 per cento decessi ma operazioni regolari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rinnovato sforzo delle strutture dei Cimiteri Capitolini è teso a rispondere al trend di decessi che non accenna a diminuire, con 465 defunti in più solo nei primi dieci giorni dicembre. Nel mese di novembre, l'ufficio denunce di morte di Roma Capitale ha registrato 3.940 decessi, con un aumento di 1.525 decessi sul corrispondente mese del 2019, pari a un incremento del 63,4 per cento. Si tratta del dato più alto mai raggiunto in un mese, nella città di Roma. Già il precedente mese di ottobre si era chiuso con 640 decessi in più. Spazi aggiuntivi alla camera mortuaria sono stati ricavati per ospitare sia le salme sia resti mortali (spoglie provenienti da estumulazioni alla scadenza delle concessioni trentennali) in attesa di cremazione. Nei locali in questione sono rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e le norme di sicurezza per il personale", conclude la nota di Ama. (Com)