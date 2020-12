Imprese: Cao (Saipem), la sostenibilità per noi è una scelta consapevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Saipem la sostenibilità è una scelta consapevole e un impegno quotidiano verso i nostri stakeholder: la sostenibilità è legata al nostro business, all’innovazione tecnologica, alle persone e a tutti gli stakeholder con cui lavoriamo affrontando ogni giorno sfide chiave nel percorso che posiziona Saipem come abilitatore di un cambiamento strutturale e realizzatore di soluzioni in grado di competere nello scenario energetico del futuro. Così l’amministratore delegato, Stefano Cao, in un post su Linkedin in cui ripercorre gli obiettivi raggiunti durante l’anno in materia di sostenibilità. “Saipem lavora per la creazione di un valore condiviso grazie a un dialogo costante e costruttivo nelle realtà in cui si trova ad operare, creando opportunità di sviluppo per le comunità di riferimento”, ha detto, sottolineando che “solo condividendo gli oneri e le priorità di un’agenda sostenibile riusciremo a portare valore alle persone e alle comunità in cui operiamo”. (segue) (Com)