Imprese: Cao (Saipem), la sostenibilità per noi è una scelta consapevole (2)

- Il 2020, ha aggiunto Cao, è stato un anno di riconoscimenti per Saipem. “La valutazione positiva del nostro impegno in sostenibilità è arrivata da diversi interlocutori tra i più autorevoli nel verificare le prestazioni delle aziende quotate: a giugno siamo stati inseriti negli indici europei Europe 120 e Eurozone 120 di Euronext Vigeo Eiris, mentre a ottobre il Wall Street Journal al primo posto in Italia e al 23mo nel mondo nella lista delle 100 imprese più sostenibili”, ha spiegato, ricordando che il mese scorso si è aggiunta la conferma nel Dow Jones Sustainability World and Europe Index che “ci assegna leadership nel settore Energy Equipment and Services”. Questi risultati, ha detto, confermano la strategia di Saipem: essere un attore protagonista della transizione energetica, per un futuro energetico più sostenibile e inclusivo. “Gli indici di sostenibilità predisposti dalla comunità finanziaria dimostrano che il nostro impegno nell’essere un fattore abilitante della sostenibilità e dello sviluppo sociale ci ha reso un’azienda più solida sui mercati: in uno scenario globale caratterizzato anche da grande incertezza e imprevedibilità Saipem conferma la sua leadership, grazie alla sua capacità di creare valore per gli stakeholders e per i paesi in cui opera”, ha concluso. (Com)