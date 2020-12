Usa: “Cnn”, tre nomi sulla scrivania di Biden per il ruolo di procuratore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tre i nomi allo studio del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, per il ruolo di futuro procuratore generale: il senatore Doug Jones, il giudice Merrick Garland e l’ex capo ad interim del dipartimento di Giustizia Sally Yates. Lo scrive oggi l’emittente “Cnn” citando fonti informate. I tre nomi sono emersi dopo che in settimana l’ex segretario alla Sicurezza nazionale Jeh Johnson ha fatto sapere che non lavorerà per l’amministrazione Biden. Doug Jones, 66 anni, ha perso a novembre il suo seggio da senatore dell’Alabama e secondo alcune fonti sarebbe il favorito per la guida del dipartimento di Giustizia in ragione della sua amicizia di lunga data con il presidente eletto. Quest’ultimo, finora, ha privilegiato nella scelta dei suoi collaboratori figure con le quali ha lavorato per anni a stretto contatto. (segue) (Nys)