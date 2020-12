Usa: “Cnn”, tre nomi sulla scrivania di Biden per il ruolo di procuratore generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merrick Garland, 68 anni, è stato tra il 2013 e lo scorso febbraio il capo dei giudici del circuito delle corti d’appello del Distretto di Columbia. La sua candidatura è emersa con forza negli ultimi giorni, ma potrebbe incontrare forti resistenze da parte del Partito repubblicano. Mitch McConnell, leader della maggioranza in Senato, ne bloccò infatti la nomina alla Corte suprema nell’ultimo anno dell’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama. Ancora più difficile potrebbe essere la nomina di Sally Yates, 60 anni, che ha già ricoperto ad interim l’incarico di procuratore generale sotto il presidente Donald Trump. Da vice capo del dipartimento di Giustizia, si schierò al fianco dell’allora direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi) James Comey, figura fortemente invisa ai Repubblicani per la sua gestione del caso delle email dell’ex segretario di Stato Hillary Clinton e dell’inchiesta Russiagate. La nomina del futuro procuratore generale non è comunque attesa a stretto giro di posta. (Nys)