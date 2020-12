Moldova: presidente Dodon partecipa a riunione Consiglio Unione economica euroasiatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente in carica della Moldova, Igor Dodon, ha partecipato oggi alla riunione del Consiglio dell'Unione economica euroasiatica (Uee). L'evento, che originariamente doveva svolgersi a Minsk, si è svolto online ed è stato presieduto dal controverso presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko. All'incontro ha partecipato anche il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, al quale Igor Dodon ha ringraziato per il suo sostegno dato dalla Russia alla Moldova quest'anno. Dodon ha anche detto che sta aspettando l'arrivo del vaccino anti Covid russo in Moldova. Dodon, arrivato alla fine del suo mandato, durante il suo intervento, si è detto a favore dell'approfondimento delle relazioni con l'Unione eurasiatica e ha ricordato che la Moldova ha lo status di osservatore, su sua iniziativa, in questa organizzazione. Nel corso della riunione Dodon ha anche dichiarato che l'anno prossimo in Moldova sono previste elezioni parlamentari anticipate. Igor Dodon partirà per Mosca il 24 dicembre, subito dopo che Maia Sandu avrà assunto la carica di capo dello Stato. Dodon ha annunciato che avrà diversi importanti incontri a Mosca il 25 dicembre, ma non ha fornito dettagli. Il mandato di Igor Dodon scade il 23 dicembre. (Rob)