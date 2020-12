Cina: il fondatore di Suning vende tutte le sue azioni a Taobao, di proprietà di Alibaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le azioni del gruppo cinese Suning Holdings detenute dal presidente Zhang Jindong, da suo figlio Zhang Kangyang e da Nanjing Runxian Enterprise Management Center sono state vendute a Taobao, la piattaforma di commercio online del gruppo Alibaba. È quanto riferisce "Pandaily". Si tratta di un totale di 100 mila azioni per un valore di un miliardo di yuan (153 milioni di dollari). Secondo quanto riferito, gran parte di queste azioni - 51 mila - proverrà dal fondatore del gruppo Zhang Jindong. Inoltre, passeranno a Taobao 65 mila azioni della controllata del gruppo Suning Real Estate. Nel 2015, Alibaba ha investito 4,6 miliardi di dollari nel gruppo di vendita al dettaglio per una quota del 19,99 per cento, mentre Suning a sua volta ha investito 2,1 miliardi di dollari per acquisire l'1,1 per cento nel gigante dell'e-commerce. A seguito del nuovo sviluppo, le azioni di Suning.com sono scese questa mattina a 8,03 yuan (1,2 dollari), il prezzo più basso da settembre 2014. Dopo la concretizzazione dell'accordo, il gruppo con sede a Ningjing manterrebbe una partecipazione del 3,98 per cento nel suo asset principale, Suning E-buy. La mossa arriva dopo che il gruppo ha raccolto 915,5 milioni di dollari di investimenti per la sua piattaforma di e-commerce di nuova costituzione Yunwang Wandian all'inizio di questo mese. Suning è ben noto come fornitore di servizi di vendita al dettaglio offline in Cina, in particolare per quanto riguarda prodotti elettronici di consumo ed elettrodomestici. (Cip)