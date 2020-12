Legge Bilancio: D'Uva (M5s), 40 milioni restituzioni Camera a gratifiche economiche personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Questore del Movimento cinque stelle, Francesco D'Uva, sottolinea: "Con un emendamento dei componenti dell'Ufficio di presidenza della Camera, a mia prima firma, alla legge di Bilancio destiniamo 40 milioni degli 80 restituiti dalla Camera alle casse dello Stato per il 2020 alle gratifiche economiche al personale sanitario in prima linea nella lotta al Covid". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Questa iniziativa era già stata al centro di un ordine del giorno a mia prima firma al decreto Rilancio, con l'adesione trasversale dei componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. Gli altri 40 milioni - lo ricordo - saranno destinati alle popolazioni colpite dal sisma, dando seguito all'azione promossa dal collega Baldelli. Si tratta di un'occasione per contribuire come istituzione ad un ringraziamento concreto a uomini e donne che, con il loro lavoro e la loro professionalità - conclude D'Uva -, hanno salvaguardato e continuano a tutelare la salute dei nostri concittadini". (Com)