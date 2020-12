Germania: la Bundesbank corregge al ribasso le previsioni di crescita 2021 al 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bundesbank ha corretto al ribasso le previsioni di crescita della Germania nel 2021, riducendole dal 3,2 al 3 per cento. Migliorano, invece, le stime per l’andamento del Pil nel 2020. La contrazione è ora prevista al 5,5 per cento e non più al 7,1 per cento. Nel 2022, secondo la Bundesbank, la Germania registrerà una crescita del 4,5 per cento, in rialzo rispetto alla stima precedente del 3,8 per cento. Per il 2023, è previsto che il dato scenda all’1,8 per cento. (Geb)