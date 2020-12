Russia-Lettonia: Mosca, Osce condanni violazioni di Riga contro giornalisti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa si aspetta che il nuovo rappresentante per la libertà dei media dell'Osce faccia presente alla Lettonia "l'inammissibilità della censura dello spazio informativo" in seguito alle "gravi violazioni" da parte di Riga contro i dipendenti dell'agenzia di stampa russa "Sputnik". Lo ha affermato Aleksandr Lukashevich, rappresentante permanente della Russia presso l'Osce. "Ci auguriamo che la nuova rappresentante Osce per la libertà dei media, Teresa Ribeiro, attiri l'attenzione sulle gravi violazioni di Riga degli obblighi internazionali in materia di libertà di parola e di stampa e sottolinei alla Lettonia che la censura dello spazio dell'informazione è inaccettabile", ha dichiarato Lukashevich in una riunione online in seguito alla ministeriale dell'Osce. In precedenza il ministero degli Esteri della Federazione Russa, ha emesso una nota di protesta per le accuse mosse contro i giornalisti lettoni che collaborano con "Sputnik Latvia" e "Baltnews", parte del gruppo mediatico statale russo "Rossija Segodnja".I giornalisti sono stati accusati di violazione del regime di sanzioni dell'Ue e rischiano pene pecuniarie e detentive. Allo stesso tempo, non sono dipendenti dei media in questione ma operano come autori freelance. (Rum)